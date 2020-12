Usa 2020, Biden: 'C'è un vuoto, dobbiamo riguadagnare la fiducia del mondo' (Di lunedì 28 dicembre 2020) 'C'è un enorme vuoto, dobbiamo riguadagnare la fiducia del mondo'. Lo afferma il presidente eletto Joe Biden, assicurando che lavorerà per restituire all'America il posto che le spetta 'sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) 'C'è un enormeladel'. Lo afferma il presidente eletto Joe, assicurando che lavorerà per restituire all'America il posto che le spetta 'sul ...

