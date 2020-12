Uomini e Donne, sospeso dopo il dramma di Gianni Sperti: i dettagli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sfocia nel dramma la pausa natalizia di Uomini e Donne, nella notte a cavallo tra Santo Stefano e il 27 dicembre è arrivata la morte del padre di Gianni Sperti. I dettagli La puntata dello scorso 22 dicembre è stata inequivocabilmente l’ultima dell’anno 2020. Alcune voci di corridoio davano la possibilità di un ritorno in onda anche nei primi giorni dalla settimana che divide il Natale dal Capodanno ma un fattore esterno ha deciso per tutti. Uomini e Donne sospeso fino a gennaio Si tratta dalla scomparsa del caro papà dell’opinionista Gianni Sperti, il ballerino di Manduria che dal 2003, insieme a Tina Cipollari alimenta il dibattito in scena. E’ lo stesso Sperti ad ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sfocia nella pausa natalizia di, nella notte a cavallo tra Santo Stefano e il 27 dicembre è arrivata la morte del padre di. ILa puntata dello scorso 22 dicembre è stata inequivocabilmente l’ultima dell’anno 2020. Alcune voci di corridoio davano la possibilità di un ritorno in onda anche nei primi giorni dalla settimana che divide il Natale dal Capodanno ma un fattore esterno ha deciso per tutti.fino a gennaio Si tratta dalla scomparsa del caro papà dell’opinionista, il ballerino di Manduria che dal 2003, insieme a Tina Cipollari alimenta il dibattito in scena. E’ lo stessoad ...

