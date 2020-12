Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli torna a difendersi sui social: ‘Presto qualcuno si pentirà’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nicola recentemente non ha fatto una bella figura nel programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa ha detto recentemente sui social a questo proposito. Uomini e Donne: Nicola Mazzitelli accusato di complotto A Uomini e Donne qualche settimana fa sono emerse verità scomode su una delle protagoniste. In particolare, Maurizio ha mostrato dei messaggi in cui si leggeva che Valentina aveva nascosto delle cose alla redazione, accordandosi con Costantino su cosa dire a centro studio. Non solo. Armando ha anche riportato un accordo esistente tra Valentina e Nicola. Sarebbero andati oltre ma avrebbero nascosto la cosa accordandosi di uscire insieme quando lui fosse tornato in trasmissione. In studio c’è stato molto scompiglio. ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 dicembre 2020)recentemente non ha fatto una bella figura nel programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa ha detto recentemente suia questo proposito.accusato di complotto Aqualche settimana fa sono emerse verità scomode su una delle protagoniste. In particolare, Maurizio ha mostrato dei messaggi in cui si leggeva che Valentina aveva nascosto delle cose alla redazione, accordandosi con Costantino su cosa dire a centro studio. Non solo. Armando ha anche riportato un accordo esistente tra Valentina e. Sarebbero andati oltre ma avrebbero nascosto la cosa accordandosi di uscire insieme quando lui fosseto in trasmissione. In studio c’è stato molto scompiglio. ...

matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - willE05254860 : RT @Poesiaitalia: Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che camb… - ilconteamar : RT @GagliardoneS: Attività STORICHE con cartelli di CESSATA ATTIVITA'. Negozi CON OLTRE MEZZO SECOLO di vita, che erano il punto di riferim… -