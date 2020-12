Uomini e Donne lutto per il famoso opinionista: le parole commuovono (Di lunedì 28 dicembre 2020) Uomini e Donne lutto per il famoso opinionista che qualche giorno fa ha perso suo padre e lo fa sapere tramite i social: ecco di chi si tratta. Fonte foto: FacebookE’ uno dei programmi più longevi nella storia delle televisione italiana, condotto come sempre da Maria De Filippi, continua a riscuotere un grande successo puntata dopo puntata e anno dopo anno. La notizia delle ultime ore è quella che coinvolge uno degli opinionisti storici della trasmissione che qualche giorno fa con una storia su Instagram ha fatto sapere di aver perso il padre. Prima di scoprire di chi si tratta, vi dico che il giovane è stato sposato per diversi anni con Paola Barale e che il suo ruolo è arrivato dopo la fine della sua carriera da ballerino: ecco di chi si tratta. LEGGI ANCHE>>> Gianni ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020)per ilche qualche giorno fa ha perso suo padre e lo fa sapere tramite i social: ecco di chi si tratta. Fonte foto: FacebookE’ uno dei programmi più longevi nella storia delle televisione italiana, condotto come sempre da Maria De Filippi, continua a riscuotere un grande successo puntata dopo puntata e anno dopo anno. La notizia delle ultime ore è quella che coinvolge uno degli opinionisti storici della trasmissione che qualche giorno fa con una storia su Instagram ha fatto sapere di aver perso il padre. Prima di scoprire di chi si tratta, vi dico che il giovane è stato sposato per diversi anni con Paola Barale e che il suo ruolo è arrivato dopo la fine della sua carriera da ballerino: ecco di chi si tratta. LEGGI ANCHE>>> Gianni ...

