Una nave anti Covid a Sanremo 2021 per pubblico e artisti ma il sindaco si oppone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una nave anti Covid a Sanremo 2021? L'indiscrezione parte da Dagospia e viene velocemente confermata da indiscrezioni pubblicate sui quotidiani, provenienti dai vertici Rai. Anche l'Ansa rilancia la notizia che fa infuriare il sindaco Alberto Biancheri, che si oppone fortemente. La Rai escogita una nave anti Covid a Sanremo 2021 per preservare il pubblico, gli artisti e il loro staff onde evitare contagi ma Biancheri rilascia le prime dichiarazioni sul progetto sulle pagine del Secolo XIX e si dice contrario perché sarebbe "uno schiaffo alla città e alla sua economia". La settimana del Festival di Sanremo è, in effetti, ...

