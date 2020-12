Una forte mareggiata ha fatto dei danni a Napoli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lunedì sera una forte mareggiata ha provocato dei danni a Napoli, tra il lungomare Caracciolo e via Partenope, la strada che costeggia il mare davanti a Castel dell’Ovo. Il vento e le onde hanno abbattuto dei gazebo, e il mare Leggi su ilpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lunedì sera unaha provocato dei, tra il lungomare Caracciolo e via Partenope, la strada che costeggia il mare davanti a Castel dell’Ovo. Il vento e le onde hanno abbattuto dei gazebo, e il mare

SabrinaSalerno : È in arrivo una forte nevicata... sono prontissima ?????? - giorgio_gori : #Bergamo sotto una forte nevicata. Per pulire le strade sono al lavoro 50 mezzi di Aprica. Per informare i cittadin… - ComuneNapoli : Chiusa via Partenope per i danni causati da una forte mareggiata - elenafrancesco : Un abbraccio a tutti i ristoratori e negozianti situati sul lungomare di Napoli colpito in questo momento da una f… - CapitanBergomi : @gipsylenu Nono, pogba è forte, il problema è il Manchester che è una piazza che rovina giocatori...?? Però se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Una forte Vaccino anti Covid, Zampa: “Sia obbligatorio per chi lavora nel pubblico” Il Fatto Quotidiano Parco Cerasole di Caserta, albero cade su auto in transito: illese mamma con i suoi figli

Ancora una volta, con il vento forte, si rischia la tragedia in provincia di Caserta. Qualche mese fa toccò a Casagiove, oggi a Centurano di Caserta, dove in Viale dei Vecchi Pini, al Parco Cerasole, ...

Forte vento, oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco a Palermo – VIDEO

Squadre del comando di Palermo sono impegnate da questa mattina per fronteggiare i danni causati dal forte vento. Da stanotte sono stati svolti oltre 150 interventi per alberi caduti, tettoie pericola ...

Ancora una volta, con il vento forte, si rischia la tragedia in provincia di Caserta. Qualche mese fa toccò a Casagiove, oggi a Centurano di Caserta, dove in Viale dei Vecchi Pini, al Parco Cerasole, ...Squadre del comando di Palermo sono impegnate da questa mattina per fronteggiare i danni causati dal forte vento. Da stanotte sono stati svolti oltre 150 interventi per alberi caduti, tettoie pericola ...