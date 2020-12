UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 29 dicembre 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 29 dicembre 2020: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di “prendere spazio” il più possibile con gli operai e con Marina (Nina Soldano), ma Lara Martinelli (Chiara Conti) non gradisce il riavvicinamento che ha notato tra Ferri e la Giordano… e sembra voler tramare qualcosa! In ansia per la sorte di Leonardo (Erik Tonelli), Serena Cirillo (finisce col cedere a una richiesta del ragazzo… Qual è il futuro di Diego (Francesco Vitiello) al Vulcano? Silvia (Luisa Amatucci) appare scettica al riguardo… A Raffaele (Patrizio Rispo) arriva una notizia destinata a provocare in lui un grande dispiacere… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 dicembre 2020)di Unalin onda29: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di “prendere spazio” il più possibile con gli operai e con Marina (Nina Soldano), ma Lara Martinelli (Chiara Conti) non gradisce il riavvicinamento che ha notato tra Ferri e la Giordano… e sembra voler tramare qualcosa! In ansia per la sorte di Leonardo (Erik Tonelli), Serena Cirillo (finisce col cedere a una richiesta del ragazzo… Qual è il futuro di Diego (Francesco Vitiello) al Vulcano? Silvia (Luisa Amatucci) appare scettica al riguardo… A Raffaele (Patrizio Rispo) arriva una notizia destinata a provocare in lui un grande dispiacere… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

