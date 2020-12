UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 4 all’8 gennaio 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio 2021: Fabrizio è stato ricoverato in ospedale e Marina è in grande ansia per lui; intanto Roberto deve affrontare la profondissima distanza da lui scavata con la Giordano. Filippo e Serena hanno ben compreso quello che ha combinato Roberto per ottenere i Cantieri e ora temono che una guerra tra lui e Marina finisca per coinvolgerli. Jimmy e Bianca, senza ascoltare le raccomandazioni dei genitori, usano un boomerang che la piccola Boschi ha avuto in regalo; così facendo, però, i due bambini rischiano di finire nei guai… Marina medita di imprimere una svolta definitiva alla sua vita. Bianca e Jimmy capiscono il lato negativo e inatteso del raccontare bugie. Una discussione tra Raffaele e il figlio Diego fa venir fuori i ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 dicembre 2020)settimanali puntate Unalda lunedì 4 a venerdì 8: Fabrizio è stato ricoverato in ospedale e Marina è in grande ansia per lui; intanto Roberto deve affrontare la profondissima distanza da lui scavata con la Giordano. Filippo e Serena hanno ben compreso quello che ha combinato Roberto per ottenere i Cantieri e ora temono che una guerra tra lui e Marina finisca per coinvolgerli. Jimmy e Bianca, senza ascoltare le raccomandazioni dei genitori, usano un boomerang che la piccola Boschi ha avuto in regalo; così facendo, però, i due bambini rischiano di finire nei guai… Marina medita di imprimere una svolta definitiva alla sua vita. Bianca e Jimmy capiscono il lato negativo e inatteso del raccontare bugie. Una discussione tra Raffaele e il figlio Diego fa venir fuori i ...

