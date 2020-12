Un Posto al Sole, anticipazioni 29 dicembre: Lara medita vendetta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni 29 dicembre: ecco cosa avverrà nella puntata di domani. Lara infastidita dal riavvicinamento tra Roberto e Marina Lara, dopo essersi prestata a collaborare con gli intrighi di Roberto per appropriarsi dei Cantieri, diventa gelosa. Infatti vede che l’uomo sta facendo di tutto per farsi benvolere nuovamente non solo dagli operai ma anche dalla sua ex, Marina, alla quale si è riavvicinato a Natale. Perciò escogiterà un piano di vendetta: svelerà alla rivale in amore e al suo attuale fidanzato Fabrizio l’imbroglio escogitato da Ferri? Per ora non possiamo saperlo. Un Posto al Sole, anticipazioni 29 dicembre: Serena cede a Leonardo Serena è preoccupata per Leonardo, che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 dicembre 2020) Unal29: ecco cosa avverrà nella puntata di domani.infastidita dal riavvicinamento tra Roberto e Marina, dopo essersi prestata a collaborare con gli intrighi di Roberto per appropriarsi dei Cantieri, diventa gelosa. Infatti vede che l’uomo sta facendo di tutto per farsi benvolere nuovamente non solo dagli operai ma anche dalla sua ex, Marina, alla quale si è riavvicinato a Natale. Perciò escogiterà un piano di: svelerà alla rivale in amore e al suo attuale fidanzato Fabrizio l’imbroglio escogitato da Ferri? Per ora non possiamo saperlo. Unal29: Serena cede a Leonardo Serena è preoccupata per Leonardo, che ...

Rinaldi_euro : Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel m… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana con la puntata di venerdì di #unpostoalsole completa di audiodescrizioni e sottoti… - Ruggero1991 : RT @Rob_inho_: La neve, per quanto mi riguarda, è bella solo in foto. Non mi piace e non riuscirei a vivere in un posto dove nevica. So ama… - Nevaeh_Josie : Ma mi può piacere la neve che sono nata in un posto dove anche oggi ci sono 14 gradi e il sole? Odio la neve e la odierò sempre SEMPRE -