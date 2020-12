Un Posto al Sole, anticipazioni 28 dicembre: Leonardo torna da Serena (Di lunedì 28 dicembre 2020) anticipazioni e curiosità sulla puntata di lunedì 28 dicembre dell’amatissima soap Un Posto al Sole, in onda dalle 20.40 su Rai Tre. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Leonardo si riavvicina a Serena Nelle ultime puntata di questo 2020 della soap di Rai Tre Un Posto al Sole, vedremo un incredibile riavvicinamento – forse L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020)e curiosità sulla puntata di lunedì 28dell’amatissima soap Unal, in onda dalle 20.40 su Rai Tre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.si riavvicina aNelle ultime puntata di questo 2020 della soap di Rai Tre Unal, vedremo un incredibile riavvicinamento – forse L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Rinaldi_euro : Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel m… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana con la puntata di venerdì di #unpostoalsole completa di audiodescrizioni e sottoti… - Ruggero1991 : RT @Rob_inho_: La neve, per quanto mi riguarda, è bella solo in foto. Non mi piace e non riuscirei a vivere in un posto dove nevica. So ama… - Nevaeh_Josie : Ma mi può piacere la neve che sono nata in un posto dove anche oggi ci sono 14 gradi e il sole? Odio la neve e la odierò sempre SEMPRE -