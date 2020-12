Un esercito di "camminatori" testerà nuovi percorsi da fare a piedi in Gran Bretagna

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quanti posti meravigliosi sono raggiungibili a? Inè nato un progetto chiamato “Slow Ways” che ha l’obiettivo di creare una rete di“camminabili” che connettano paesini e città. Il fondatore, il geografo Dan Raven-Ellison, ha chiesto l’aiuto dei cittadini: a gennaio - quando il sito partirà - ben 10mila persone testeranno le 7mila rotte tracciate digitalmente da 700 volontari durante il lockdown. E lo faranno camminando, ovviamente. Lo scopo del progetto - racconta Raven-Ellison al Guardian - è quello di “connettere i posti in cui vive la maggior parte della popolazione, ovvero città e cittadine, con le mete in cui la maggior parte della popolazione vuole andare, che sono sempre città e cittadine, attraverso strade sicure, dirette e piacevoli”. Non è detto, dunque, che i ...