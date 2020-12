Un caso all'Università Europea di Roma: il libro di Etica del monsignore? Figlio solo tra maito e moglie, gay da guarire (Di lunedì 28 dicembre 2020) Università Europea di Roma, facoltà di psicologia, esame filosofia della vita e bioEtica, docente Claudia Navarini. La professoressa ha sottoposto come unico testo obbligatorio d'esame il “Manuale di bioEtica” (Vol. 1 – Fondamenti ed Etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 2012) del cardinale, vescovo cattolico, teologo e accademico Elio Sgreccia. All'interno del libro sono contenute determinate frasi destinate a suscitare polemiche, e sono questi alcuni dei testi che formeranno una parte dei futuri psicologi. Il testo cita sull'omosessualità (riporto sotto l'immagine di pagina 506) “si può configurare ad un certo stadio di esercizio più come una malattia da trattare, che come un vizio deliberato”. Ma l'omosesualità non è né una malattia né un vizio, essendo stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)di, facoltà di psicologia, esame filosofia della vita e bio, docente Claudia Navarini. La professoressa ha sottoposto come unico testo obbligatorio d'esame il “Manuale di bio” (Vol. 1 – Fondamenti edbiomedica, Vita e Pensiero, Milano 2012) del cardinale, vescovo cattolico, teologo e accademico Elio Sgreccia. All'interno delsono contenute determinate frasi destinate a suscitare polemiche, e sono questi alcuni dei testi che formeranno una parte dei futuri psicologi. Il testo cita sull'omosessualità (riporto sotto l'immagine di pagina 506) “si può configurare ad un certo stadio di esercizio più come una malattia da trattare, che come un vizio deliberato”. Ma l'omosesualità non è né una malattia né un vizio, essendo stato ...

Ultime Notizie dalla rete : caso all Cessioni di oro: come compilare la dichiarazione annuale in caso di reverse charge Ipsoa Capodanno 2021 su Primocanale: comici, musica e countdown direttamente a casa

GENOVA - Un finale d’anno che i genovesi e i liguri dovranno trascorrere in casa, ma senza rinunciare a uno spettacolo girato tra i luoghi e gli scorci più iconici di Genova. Capodanno di Genova 2021 ...

Badante di 56 anni trovato morto in casa. È giallo sulla cause

Dramma a Vicenza: un uomo di 56 anni trovato morto in casa nella tarda serata di ieri, domenica 27 dicembre dalla moglie di un anziano... Scopri di più ...

