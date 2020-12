Umberto I | iniziano le vaccinazioni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – Al via oggi alle 10.30 la campagna vaccinale anti COVID-19 al PoliclinicoI di Roma alla presenza della Magnifica Rettrice della Sapienza Universita’ di Roma, Antonella Polimeni, i Presidi delle Facolta’ di Medicina e odontoiatria Domenico Alvaro, e di Farmacia e medicina, Carlo Della Rocca, del Direttore Sanitario del Policlinico Alberto Deales. I primi a vaccinarsi durante il Vaccine Day del PoliclinicoI saranno gli operatori di prima linea: 20 infermieri, 10 medici e specializzandi dei reparti covid, tecnici di radiologia, operatori socio sanitari. Questa mattina, alle ore 7.30, su un automezzo attrezzato la Direttrice della Farmacia del Policlinico Enrica Maria Proli, si e’ recata allo Spallanzani per ritirare le prime 10 fiale del vaccino Pfizer anti-Covid, equivalenti a 50 dosi. Per la somministrazione del vaccino e’ stata ...