Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giulia Ferrigno arriva entro domani nel nostro paese il secondo carico delle 450 mila dosi del vaccino Fazer in partenza in questione dal Belgio a quanto si apprende non si esclude che anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori delle attuali condizioni meteorologiche in Alcune regioni le dosi possono arrivare anche dopodomani l’arrivo delle 350 mila dosi di vaccini attesi per oggi è invece slittato in Spagna e la consegna avverrà domani maltempo ondata di gelo neve e vento forte temporali all’interessato molte regioni Milano Torino e Genova Si sono svegliate sotto la neve a Nulvi nel sassarese Vigili del Fuoco è morto mentre mi mettevo a posto un cavo tranciato dal maltempo a Milano una donna è stata ferita da un palo caduto per il vento è a ...