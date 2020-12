Ultimatum della Russia a Navalny: 'O rientra martedì o va in prigione' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il servizio carcerario russo ha dato un Ultimatum al leader dell'opposizione Alexei Navalny: rientro in Russia dalla Germania entro martedì mattina o si apriranno per lui le porte del carcere non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il servizio carcerario russo ha dato unal leader dell'opposizione Alexei: rientro indalla Germania entromattina o si apriranno per lui le porte del carcere non ...

Il servizio carcerario russo ha dato un ultimatum al leader dell'opposizione Alexei Navalny: rientro in Russia dalla Germania entro martedì mattina o si apriranno per lui le porte del carcere non appe ...

