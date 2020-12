UFFICIALE Pisa-Frosinone rinviata | il comunicato dei ciociari

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La gara traè stata ufficialmente: ihanno chiesto il jolly dopo i tanti casi di Covid e dopo la gara con il Pordenone Ilha chiesto e ottenuto il rinvio della gara contro ilper i tanti casi di Covid in squadra: per ragioni di tempistiche non era stato possibile inoltrare la richiesta alla Lega di Serie B. «IlCalcio, in ottemperanza al regolamento in vigore afferente i casi di positività tra i tesserati, ha chiesto ed ottenuto dalla Lega di serie B il rinvio, a data da destinatarsi, della garain programma mercoledi 30 dicembre p.v alle ore 17». Leggi su Calcionews24.com