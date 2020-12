Ue: Fontana, 'su vaccini essenziale, non sono in contraddizione con Lega' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - La Lega non ha "un approccio sbagliato" rispetto all'Europa e "non vedo una contraddizione tra quello che dico io e il mio movimento: un'Unione europea forte ma diversa". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della mascherina con il logo dell'Unione europea che ha indossato ieri. "Condivido questa iniziativa della Unione europea di interessarsi in prima persona nell'acquisizione dei vaccini e di distribuirli a tutti i membri. Questa - spiega intervistato su Skytg24 - è la dimostrazione di quando io ritengo positiva ed essenziale la presenza della Ue; altra cosa quando non interviene e non si comporta da madre ma forse da matrigna. Io credo nella Ue ma bisognerà cambiare alcune scelte fatte negli ultimi anni, dare una impostazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Lanon ha "un approccio sbagliato" rispetto all'Europa e "non vedo unatra quello che dico io e il mio movimento: un'Unione europea forte ma diversa". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio, a proposito della mascherina con il logo dell'Unione europea che ha indossato ieri. "Condivido questa iniziativa della Unione europea di interessarsi in prima persona nell'acquisizione deie di distribuirli a tutti i membri. Questa - spiega intervistato su Skytg24 - è la dimostrazione di quando io ritengo positiva edla presenza della Ue; altra cosa quando non interviene e non si comporta da madre ma forse da matrigna. Io credo nella Ue ma bisognerà cambiare alcune scelte fatte negli ultimi anni, dare una impostazione ...

