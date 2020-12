Tutti nel frullatore salvifico delle serie tv

PaoloGentiloni : #VaccineDay. Un giorno di speranza, un grazie alla ricerca. Ma l’arrivo dei vaccini è solo il primo passo. La svolt… - Tg3web : Papa Francesco rivolge un pensiero a tutti gli operatori sanitari che si sono impegnati e si impegnano ogni giorno… - sscnapoli : Buon Natale a tutti i nostri tifosi nel mondo! ??? #ForzaNapoliSempre - selfie_gleba : RT @taciturnadixit: Comunque quelli che nel 1798 hanno fatto il vaccino contro il vaiolo sono tutti morti. Poi vedete voi. - PiliMoreno9 : RT @Blu09765054: Buongiorno a tutti e buon lunedi. Piano piano ritroveremo la strada. 'Il giorno in cui l’Umanità perse se stessa tutti gl… -

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Roger Federer non sarà in tabellone ai prossimi Australian Open, al via l’8 febbraio prossimo, per la prima volta dal 2000. L’ufficialità arriva direttamente dagli ...Evviva!. È stata questa l'esclamazione della dottoressa Lidia Dalfino, primaria del reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico di Bari, mentre una sua collega alle 9 in punto ...