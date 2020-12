(Di lunedì 28 dicembre 2020) 'Preparato troppo in fretta, non è sicuro'. 'Il virus è già mutato e il siero è inefficace'. L'Iss sul proprio sito pubblica le principali faq e le fake news sul tema, con alcuni miti da sfatare

romatoday : Tutte le bufale sul vaccino anti covid - PalermoToday : Tutte le bufale sul vaccino anti covid - infoitsalute : Covid, il vaccino modifica il codice genetico e l’immunità dura poche settimane: tutte le bufale smontate una a una - Florabant : RT @erasmo_europe: ??Per @Linkiesta è @itinagli, pres. commissione Problemi economici e monetari @PE_Italia, la deputata #Ue dell'anno ??Ha… - europea_lk : RT @erasmo_europe: ??Per @Linkiesta è @itinagli, pres. commissione Problemi economici e monetari @PE_Italia, la deputata #Ue dell'anno ??Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte bufale

L'Istituto superiore di sanità ha pubblicato un prontuario per smentire e confutare le bufale più comuni sia online che offline: ecco tutte le fake news a cui non credere ...hanno costretto i colleghi di Bufale.net a dover attuare un post per evidenziare l’assurdità e la falsità di questa voce messa in giro dal sito Fonteverificata. A discapito del nome di tale sito ...