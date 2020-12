Turchia, carriera a rischio per Skrtel: rottura del tendine d’Achille (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il difensore dell’Istanbul Basaksehir, Martin Skrtel, è uscito per un grave infortunio durante il secondo tempo della pareggio per 2-2 contro il Kasimpasa. Si teme la fine della sua carriera agonistica. rottura del tendine d’Achille sinistro per il 36enne slovacco, che dopo aver vestito le maglie di Liverpool, Zenit San Pietroburgo e Fenerbahce, era approdato al club di Istanbul nel 2019. Il calciatore aveva vestito anche per pochi mesi la maglia dell’Atalanta, prima di trasferirsi in Turchia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il difensore dell’Istanbul Basaksehir, Martin, è uscito per un grave infortunio durante il secondo tempo della pareggio per 2-2 contro il Kasimpasa. Si teme la fine della suaagonistica.delsinistro per il 36enne slovacco, che dopo aver vestito le maglie di Liverpool, Zenit San Pietroburgo e Fenerbahce, era approdato al club di Istanbul nel 2019. Il calciatore aveva vestito anche per pochi mesi la maglia dell’Atalanta, prima di trasferirsi in. SportFace.

Carriera a rischio per Martin Skrtel, esperto difensore che ora gioca in Turchia nell'Istanbul Basaksehir. Rottura del tendine d'Achille, stagione finita.

