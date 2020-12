Trump il 4 gennaio in Georgia per sostenere i candidati repubblicani | ' Sarà un comizio fantastico'

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Da qualche giorno non dice fesserie, evidentemente in pausa natalizia. Ora prepariamoci a sentire quello che uscirà da quella bocca: il presidente Donaldha annunciato che la sera del 4, ...

globalistIT : Prepariamoci ad una raffica di menzogne - RicBarlaam : Il nuovo piano di aiuti anti Covid firmato da Trump, il ballottaggio in Georgia del 5 gennaio che deciderà la maggi… - mindgap_1 : @DoctorWho744 @Agenzia_Ansa Certo, ma dal 20 gennaio... fino ad allora il presidente sarà ancora quel pagliaccio da circo frignone di trump - WisdomMedecine : @GiuseppePalma78 @pbecchi c’è stata appena una sentenza del Tribunale di Roma che dice tutti i DPCM e lo stato di e… - fior_pa : @dorinileonardo attenzione!!!! Segnalo che irredentisti italo-trumpiani hanno identificato nella data del 6 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump gennaio

David Perdue e Kelly Loeffler sono al ballottaggio per un seggio al Senato e sfideranno i democratici Jon Ossoff e Raphael Warnock con l'obiettivo di mantenere il loro seggio. Se non dovessero vincere ...Sarebbe sinceramente di aiuto se, quando a febbraio Joe Biden terrà il suo primo discorso sullo stato dell’Unione, potesse essere organizzato a margine anche un piccolo briefing per gli ...