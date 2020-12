Trump ha infine firmato la legge sugli aiuti economici anti COVID-19 che aveva bloccato per giorni (Di lunedì 28 dicembre 2020) Domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che permetterà di distribuire aiuti economici a milioni di persone in difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus. La legge era stata approvata dal Congresso il 21 dicembre dopo Leggi su ilpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Domenica, il presidente degli Stati Uniti Donaldhalache permetterà di distribuirea milioni di persone in difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus. Laera stata approvata dal Congresso il 21 dicembre dopo

Domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che permetterà di distribuire aiuti economici a milioni di persone in difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus. La ...

Donald Trump ha infine firmato: 900 miliardi per l'economia USA

WASHINGTON - Sotto la pressione bipartisan del Congresso, il presidente americano Donald Trump ha finalmente ratificato il nuovo piano di stimolo da 900 miliardi di dollari per l'economia Usa che conc ...

WASHINGTON - Sotto la pressione bipartisan del Congresso, il presidente americano Donald Trump ha finalmente ratificato il nuovo piano di stimolo da 900 miliardi di dollari per l'economia Usa che conc ...