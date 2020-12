Trump ha firmato il piano di aiuti per famiglie e imprese danneggiate dal Covid-19 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che permetterà di distribuire aiuti economici a milioni di persone in difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus. Si tratta di un piano da 900 miliardi di dollari. La legge era stata approvata dal Congresso il 21 dicembre dopo lunghe trattative tra Democratici e Repubblicani, ma Trump si era poi rifiutato di firmarla: aveva detto che i 600 dollari di aiuti previsti per milioni di persone erano troppo pochi e aveva chiesto che il Congresso alzasse gli aiuti a 2.000 dollari a persona (una richiesta respinta dal suo stesso partito). Trump aveva definito il piano «una vergogna», seppur messo a punto grazie alla mediazione del suo segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, che ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donaldhala legge che permetterà di distribuireeconomici a milioni di persone in difficoltà a causa dell’epidemia da coronavirus. Si tratta di unda 900 miliardi di dollari. La legge era stata approvata dal Congresso il 21 dicembre dopo lunghe trattative tra Democratici e Repubblicani, masi era poi rifiutato di firmarla: aveva detto che i 600 dollari diprevisti per milioni di persone erano troppo pochi e aveva chiesto che il Congresso alzasse glia 2.000 dollari a persona (una richiesta respinta dal suo stesso partito).aveva definito il«una vergogna», seppur messo a punto grazie alla mediazione del suo segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, che ...

