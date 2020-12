Trump ha firmato il piano di aiuti economici post-pandemia che non voleva firmare (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump ha finalmente approvato il pacchetto di aiuti economici pandemici da 900 miliardi di dollari che era stato approvato dal Congresso poco prima di Natale, ponendo fine a giorni di incertezza, causati dal rifiuto del leader di accettare l’accordo bipartisan fra democratici e repubblicani. Il cosiddetto stimulus package o Relief Bill fornirà sussidi a lungo attesi da aziende e individui gravemente colpiti dagli effetti della pandemia di Covid-19, mantenendo il governo statunitense in funzione per evitare il cosiddetto temuto shutdown, ossia il blocco delle attività federali in attesa di approvazione di una nuova legge di bilancio economico. Nonostante avesse definito il provvedimento in questione come una “vergogna”, Trump ha firmato il ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti uscente Donaldha finalmente approvato il pacchetto dipandemici da 900 miliardi di dollari che era stato approvato dal Congresso poco prima di Natale, ponendo fine a giorni di incertezza, causati dal rifiuto del leader di accettare l’accordo bipartisan fra democratici e repubblicani. Il cosiddetto stimulus package o Relief Bill fornirà sussidi a lungo attesi da aziende e individui gravemente colpiti dagli effetti delladi Covid-19, mantenendo il governo statunitense in funzione per evitare il cosiddetto temuto shutdown, ossia il blocco delle attività federali in attesa di approvazione di una nuova legge di bilancio economico. Nonostante avesse definito il provvedimento in questione come una “vergogna”,hail ...

