Trump cede al Congresso e firma piano anti Covid da 900 miliardi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Donaldhato un nuovoda 900di dollari per l’economia statunitense, a sostegno di famiglie e piccole medio imprese colpite dalla pandemia. Pressato da entrambi le parti del, il presidente Usa ha così ceduto ed hato anche la legge sul finanziamento dello Stato federale. In tal modo, ha scongiurato lo shutdown, ovvero la chiusura dei servizi pubblici che, in questo periodo di crisi, sarebbe stato deleterio. Inizialmente Donaldsi era opposto al pacchetto di aiuti, definendolo “una vergogna” in quanto voleva aumentare la dimensione dei pagamenti diretti alle famiglie.ha comunque delineato alquelle che secondo lui venivano ...