Troppi “no” al vaccino in corsia: nel governo torna alla carica il partito dell’obbligo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nello show mediatico della campagna di vaccinazione già lanciato dal governo, con esultanze sparse tra i giallorossi speranzosi di poter nascondere definitivamente tutti gli errori commessi durante le varie fasi della pandemia, c’è un problema non da poco che agita i sonni degli esponenti del Conte-bis: nonostante siano stati inseriti tra le categorie a rischio, quelle alle quali somministrare prima di tutti le dosi, molti operatori delle Rsa non hanno ancora aderito alla campagna anti-Covid. Soprattutto al Nord, dove i casi sono più numerosi rispetto alle altre zone dello Stivale. Una vera e propria spina nel fianco, per chi in questi giorni parla del vaccino come della chiave per “ritrovare la nostra libertà” e tace, di conto, sui motivi che hanno reso l’Italia il Paese con la più alta mortalità europea tra quelli colpiti dal ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nello show mediatico della campagna di vaccinazione già lanciato dal, con esultanze sparse tra i giallorossi speranzosi di poter nascondere definitivamente tutti gli errori commessi durante le varie fasi della pandemia, c’è un problema non da poco che agita i sonni degli esponenti del Conte-bis: nonostante siano stati inseriti tra le categorie a rischio, quelle alle quali somministrare prima di tutti le dosi, molti operatori delle Rsa non hanno ancora aderitocampagna anti-Covid. Soprattutto al Nord, dove i casi sono più numerosi rispetto alle altre zone dello Stivale. Una vera e propria spina nel fianco, per chi in questi giorni parla delcome della chiave per “ritrovare la nostra libertà” e tace, di conto, sui motivi che hanno reso l’Italia il Paese con la più alta mortalità europea tra quelli colpiti dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppi vaccino Vaccino Covid, l allarme del Lazio: «Le dosi arrivano a rilento». Scontro con il ministero Il Messaggero Coronavirus: le fake news sui vaccini smontate dall'ISS una ad una

In questi mesi ne abbiamo sentite di ogni, adesso l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato delle FAQ apposite per rispondere alle più popolari bufale sul vaccino contro il SARS-Cov-2 ...

Vaccini potrebbero essere obbligatori per personale scolastico e sanitario

Il giorno dopo il V-day europeo, il Governo è preoccupato per i dubbi sul vaccino sollevati dalle Rsa del Nord, dove l’adesione alla campagna ...

