‘Trono over’, dopo le rivelazioni di Armando Incarnato arriva la dura replica di Nicola Mazzitelli: “Presto qualcuno si pentirà” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nicola Mazzitelli non ci sta più e promette di svelare al più Presto la verità. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne trasmesse nel 2020, il cavaliere calabrese era stato accusato di complotto insieme alla dama Valentina Dartavilla Lupi. In particolare, quando Valentina aveva deciso di tronacare la frequentazione con Maurizio, quest’ultimo si era vendicato, confessando alcuni messaggi ed incontri nascosti tra la donna e due ex cavalieri del parterre, Nicola e Costantino Diana. Anche un altro cavaliere, Armando Incarnato, aveva assicurato che la Dartavilla avesse trascorso notti di passione con Nicola, per poi fingere la rottura con lui in puntata ed attendere la sua guarigione dal Covid. In un secondo momento, Armando aveva fatto un passo indietro, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 dicembre 2020)non ci sta più e promette di svelare al piùla verità. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne trasmesse nel 2020, il cavaliere calabrese era stato accusato di complotto insieme alla dama Valentina Dartavilla Lupi. In particolare, quando Valentina aveva deciso di tronacare la frequentazione con Maurizio, quest’ultimo si era vendicato, confessando alcuni messaggi ed incontri nascosti tra la donna e due ex cavalieri del parterre,e Costantino Diana. Anche un altro cavaliere,, aveva assicurato che la Dartavilla avesse trascorso notti di passione con, per poi fingere la rottura con lui in puntata ed attendere la sua guarigione dal Covid. In un secondo momento,aveva fatto un passo indietro, ...

IsaeChia : ‘#Tronoover’, dopo le rivelazioni di #ArmandoIncarnato arriva la dura replica di #NicolaMazzitelli: “Presto qualcun… - kidzette : @chiaraboracchi @miriconosci @MassimoOsanna Alla maggioranza di noi interessano gli scavi non il direttore piacione… - IsaeChia : #Somiglianza tra #Alfonsina, dama del #Tronoover di '#UominieDonne', e #VeronicaDeNigris - LadyNews_ : Chi è #MaurizioGuerci? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di #UominieDonne -… - silvia_pelly : RT @TrashAmmme: MI MANCA QUESTO STUDIO MI MANCANO QUESTI BALLETTI MI MANCA QUESTA TINA MI MANCA IL VECCHIO TRONO OVER ?? #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono over’ Curzio Malaparte, lo scrittore indiscutibile. Furoreggia negli Usa Pangea.news