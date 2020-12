Tremano i Campi Flegrei: nuovo evento sismico (Di lunedì 28 dicembre 2020) Trema ancora la zona dei Campi Flegrei: terremoto di magnitudo Md 2.6 registrato dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV Un terremoto di magnitudo Md 2.6 (magnitudo preliminare) è stato registrato dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 09:09 italiane del 28 dicembre 2020. L’epicentro è avvenuto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Trema ancora la zona dei: terremoto di magnitudo Md 2.6 registrato dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV Un terremoto di magnitudo Md 2.6 (magnitudo preliminare) è stato registrato dalla Rete di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 09:09 italiane del 28 dicembre 2020. L’epicentro è avvenuto… L'articolo Corriere Nazionale.

AriannaAmbrosi0 : RT @sudreporter: #Napoli, tremano ancora i campi flegrei. Il Comune di Pozzuoli invita i cittadini a non stare nell'area delle emissioni ht… - giusyoni : RT @sudreporter: #Napoli, tremano ancora i campi flegrei. Il Comune di Pozzuoli invita i cittadini a non stare nell'area delle emissioni ht… - barbaralai84 : RT @sudreporter: #Napoli, tremano ancora i campi flegrei. Il Comune di Pozzuoli invita i cittadini a non stare nell'area delle emissioni ht… - mariamacina : RT @sudreporter: #Napoli, tremano ancora i campi flegrei. Il Comune di Pozzuoli invita i cittadini a non stare nell'area delle emissioni ht… - titapack68 : RT @sudreporter: #Napoli, tremano ancora i campi flegrei. Il Comune di Pozzuoli invita i cittadini a non stare nell'area delle emissioni ht… -