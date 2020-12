Trema ancora la terra a Pozzuoli: stamattina scossa di magnitudo 2.6. Epicentro nell’area della Solfatara (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato alle 9.09 a Pozzuoli. L’Epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano nell’area della Solfatara a una profondità di 2 km. Nella stessa area è stato localizzato l’Epicentro delle scosse registrate il 23 dicembre alle 2.59, magnitudo 1.4, e alle 22.54 del 19 dicembre, sequenza ravvicinata di due terremoti di magnitudo 2.7 L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un terremoto di2.6 è stato registrato alle 9.09 a. L’è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuvianoa una profondità di 2 km. Nella stessa area è stato localizzato l’delle scosse registrate il 23 dicembre alle 2.59,1.4, e alle 22.54 del 19 dicembre, sequenza ravvicinata di due terremoti di2.7 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pozzuoli, lieve scossa di terremoto in città: avvertita anche a Napoli

Un'altra lieve scossa di terremoto, magnitudo 2.6, ha colpito la città di Pozzuoli e l'area dei campi Flegrei, Nessun danno a persone o cose ...

Un'altra lieve scossa di terremoto, magnitudo 2.6, ha colpito la città di Pozzuoli e l'area dei campi Flegrei, Nessun danno a persone o cose ...