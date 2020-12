Trasporto pubblico, De Micheli: “Stanziati 390 milioni per i servizi aggiuntivi, 80 milioni già assegnati alle Regioni” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Per il 2021 il totale delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi, ovvero a tutti i chilometri aggiuntivi da percorrere, siano essi percorsi con mezzi noleggiati dai privati o con mezzi di proprietà delle aziende di Trasporto pubblico locale, ammontano a 390 milioni di euro, di cui 80 milioni già assegnati dal ministero con l’approvazione della Conferenza unificata”. Così la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in audizione in IX commissione alla Camera sul Trasporto pubblico locale alla luce dell’emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. La ministra, nel corso dell’audizione, ha ricordato di aver “rappresentato ai presidenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Per il 2021 il totale delle risorse destinate ai, ovvero a tutti i chilometrida percorrere, siano essi percorsi con mezzi noleggiati dai privati o con mezzi di proprietà delle aziende dilocale, ammontano a 390di euro, di cui 80giàdal ministero con l’approvazione della Conferenza unificata”. Così la ministra delle Infrastrutture, Paola De, in audizione in IX commissione alla Camera sullocale alla luce dell’emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. La ministra, nel corso dell’audizione, ha ricordato di aver “rappresentato ai presidenti ...

(Teleborsa) - Tavoli di coordinamento gestiti dalla Prefettura con tutti con le Regioni e gli enti locali e le società di autotrasporto: il Governo prepara il piano in vista dell'ormai imminente ripre ...

Trasporto locale: De Micheli, proporro' riforma per salto di qualita' entro aprile

"Sto per firmare l'atto costitutivo di una commissione - ha precisato nel corso di un'audizione convocata in vista della riapertura delle scuole - che elaborera' prima di tutto un testo tecnico, all'i ...

