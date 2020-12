Trasporti, De Micheli: “Stanziati 53 milioni di euro ma molte aziende di bus turistici non partecipano alle gare” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “La possibilità di utilizzare taxi e Ncc privati, come ci era stato chiesto dalle Regioni per implementare il trasporto pubblico locale, era già previsto dal decreto Rilancio e successivamente nei decreti estivi è stato previsto anche per i bus turistici. Questa possibilità è stata messa in campo utilizzando le norme vigenti e dunque per fare le gare in 48ore, ma c’è un problema: molte aziende non partecipano alle gare”. Così la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione a Montecitorio in vista della riaperture delle scuole, affronta il tema dell’implementazione del trasporto pubblico locale anche attraverso l’utilizzo dei bus turistici. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “La possibilità di utilizzare taxi e Ncc privati, come ci era stato chiesto dRegioni per implementare il trasporto pubblico locale, era già previsto dal decreto Rilancio e successivamente nei decreti estivi è stato previsto anche per i bus. Questa possibilità è stata messa in campo utilizzando le norme vigenti e dunque per fare lein 48ore, ma c’è un problema:non”. Così la ministra delle Infrastrutture e, Paola De, nel corso dell’audizione a Montecitorio in vista della riaperture delle scuole, affronta il tema dell’implementazione del trasporto pubblico locale anche attraverso l’utilizzo dei bus. L'articolo proviene ...

