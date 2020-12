Trapani, in 127 ricevevano reddito cittadinanza ingiustamente: anche pregiudicati vicini a Messina Denaro e imprenditori di Cosa nostra (Di lunedì 28 dicembre 2020) QualCosa di più di semplici furbetti. I controlli della Guardia di finanza, per verificare che il reddito di cittadinanza finisca nelle tasche di chi realmente ne ha bisogno, in Sicilia hanno portato a scovare beneficiari con condanne in via definitiva per mafia. Nel Trapanese, dove Cosa nostra è legata a doppio filo al nome Matteo Messina Denaro, i militari hanno stilato una lista di 127 beneficiari senza requisiti. Tra loro spiccano tre donne sposate con esponenti delle famiglie mafiose della provincia. Una di loro è Lea Cataldo, coniuge del boss di Campobello di Mazara, Franco Luppino. La donna, 58 anni, era riuscita a ottenere il sussidio statale omettendo non solo i lunghissimi precedenti giudiziari del marito, ma pure i propri, essendo stata condannata a due anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Qualdi più di semplici furbetti. I controlli della Guardia di finanza, per verificare che ildifinisca nelle tasche di chi realmente ne ha bisogno, in Sicilia hanno portato a scovare beneficiari con condanne in via definitiva per mafia. Nel Trapanese, doveè legata a doppio filo al nome Matteo, i militari hanno stilato una lista di 127 beneficiari senza requisiti. Tra loro spiccano tre donne sposate con esponenti delle famiglie mafiose della provincia. Una di loro è Lea Cataldo, coniuge del boss di Campobello di Mazara, Franco Luppino. La donna, 58 anni, era riuscita a ottenere il sussidio statale omettendo non solo i lunghissimi precedenti giudiziari del marito, ma pure i propri, essendo stata condannata a due anni ...

