Traffico Roma del 28-12-2020 ore 19:30 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il Traffico Traffico tornato regolare sulla rete viaria cittadina dopo una giornata caratterizzata da diversi problemi legati al maltempo sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale nessuna segnalazione di rilievo al momento sul Raccordo Anulare tanto sulle altre autostrade sulle consolari abbiamo Tuttavia rallentamenti per un incidente in via di lunghezza all’altezza di via Poggio Sannita La polizia locale Ci comunica ancora la chiusura di viale dello Scalo di San Lorenzo tra via degli Ausoni e via dei Sardi in direzione di Porta Maggiore la causa un intervento dei vigili del fuoco poi per la presenza di alberi sulla carreggiata resta chiusa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità iltornato regolare sulla rete viaria cittadina dopo una giornata caratterizzata da diversi problemi legati al maltempo sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale nessuna segnalazione di rilievo al momento sul Raccordo Anulare tanto sulle altre autostrade sulle consolari abbiamo Tuttavia rallentamenti per un incidente in via di lunghezza all’altezza di via Poggio Sannita La polizia locale Ci comunica ancora la chiusura di viale dello Scalo di San Lorenzo tra via degli Ausoni e via dei Sardi in direzione di Porta Maggiore la causa un intervento dei vigili del fuoco poi per la presenza di alberi sulla carreggiata resta chiusa ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-12-2020 ore 17:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Casatenovo, SP51: traffico in località Crotta per un tir bloccato

Traffico difficoltoso anche sulla SP51, soprattutto a Casatenovo dove questa mattina presto un tir diretto verso il centro si è bloccato lungo la salita, in località Crotta, paralizzando il traffico d ...

Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: ritardi

Traffico ferroviario rallentato per un guasto a Formia linea FL7 Roma-Napoli. Richiesto l’intervento dei tecnici. Ritardi fino a 45 minuti.

