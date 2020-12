Traffico Roma del 28-12-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Luceverdenon trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi spostamenti fortemente condizionati dal maltempo che sta interessando la capitale con pioggia e vento forte sul Raccordo Anulare in colonna in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Ardeatina Appia Tuscolana in direzione Casilina a pensione si tratta di un incidente incidente cuore anche sulla Nomentana all’altezza del dazio in direzione di Piazza Sempione al centro per un intervento dei vigili del fuoco chiuso largo del Tritone ripercussioni anche in via del Tritone per il trasporto pubblico per lo stesso motivo Q via dello Scalo di San Lorenzo tra via degli Ausoni e via dei Sardi in direzione di Porta Maggiore al Flaminio per la presenza di alberi sulla carreggiata chiusa via Raffaele esterna nel tratto compreso tra via Girolamo muziano e Lungotevere Flaminio stessa situazione in via di ...