Traffico Roma del 28-12-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ci sono notevoli problemi per il maltempo che dalla notte scorsa sta interessando la capitale con pioggia e vento forte cominciamo dal raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata esterna tra le uscite abetina che Tuscolana in direzione Casilina Attenzione si tratta di un incidente al centro per un intervento dei vigili del fuoco chiuso largo del Tritone ripercussioni anche per il trasporto pubblico in via del Tritone per la caduta di alcuni alberi al Gianicolense si è resa necessaria la chiusura di via Giulia di Gallese Per lo stesso motivo al Prenestino chiusa al ...