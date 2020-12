Traffico Roma del 28-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Luceverdenon trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari dove non si evidenziano impedimenti di rilievo spostamenti tutte condizionati e penalizzati dal maltempo maltempo che con vento molto forte pioggia sta interessando tutto l’internet capitolino massima attenzione quindi soprattutto sui viadotti al centro la polizia ci segnala un incidente sul Lungotevere de’ Cenci inevitabili le ripercussioni per la caduta di alcuni alberi si è resa necessaria la chiusura di via Edmondo De Amicis tra il Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia Per lo stesso motivo chiusa via Anna Magnani ci troviamo a ridosso di Villa Ada stessa situazione in via di Pietralata la strada interrotta tra via Ramiro Fabiani e via dei Durantini trasporto pubblico è stato riattiva ...