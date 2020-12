Traffico Roma del 28-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale Ciò nonostante raccomandiamo la massima prudenza nella guida soprattutto sull’asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore ricordando che in autostrada in caso di pioggia il limite di velocità massima consentita scende a 110 km orari è proprio a causa del maltempo non mancano segnalazioni di incidenti al Nomentano possibili rallentamenti per incidente sulla via Nomentana all’altezza di via Cagliari verso il centro città rallentamenti per incidenti anche sulla via del mare in prossimità di via di Mezzocammino verso Acilia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...