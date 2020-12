Traffico Roma del 28-12-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Luceverdeancora una buona giornata ben trovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi leggermente migliorata la situazione sulla percorso Urbano dellaL’Aquila la tratto compreso tra Portonaccio la tangenziale verso il centro in precedenza è chiuso per incidente permangono comunque incolonnamenti a partire da Tor Cervara altro incidente in città sulla via Prenestina all’altezza di piazzale Prenestino sempre verso il centro e dopo 4 giorni di zona rossa Da oggi anche il Lazio come il resto di Italia diventa zona arancione fino al 30 dicembre poi ancora il 4 gennaio dalle 5 alle 22 ci si potrà muovere liberamente ma solo all’interno del proprio comune con una deroga per i paesi fino a 5000 abitanti riaprono i negozi fino alle 21 restano chiusi bar e ristoranti tranne che per le consegne a domicilio e da asporto per il momento è tutto a più ...