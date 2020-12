Tra no-vax e scettici: 'vomito' social sul vaccino anti Covid anche in Fvg (Di lunedì 28 dicembre 2020) Commenti social contro il vaccino anti Covid, anche in Friuli Venezia Giulia l'ennesima pagina buia . ' Oggi è una giornata importante per la nostra regione e per tutto il paese. Sono diretto a ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) Commenticontro ilin Friuli Venezia Giulia l'ennesima pagina buia . ' Oggi è una giornata importante per la nostra regione e per tutto il paese. Sono diretto a ...

HuffPostItalia : Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' - Francescade_ : RT @demotivatrice10: Questi giorni lavorativi tra Natale e Capodanno più fuori luogo dei No Vax. - frandemartino : RT @demotivatrice10: Questi giorni lavorativi tra Natale e Capodanno più fuori luogo dei No Vax. - IlaPik : RT @demotivatrice10: Questi giorni lavorativi tra Natale e Capodanno più fuori luogo dei No Vax. - dalbertiv : Allarme no vax in corsia. E ora anche nel governo c’è il partito dell’obbligo -

Ultime Notizie dalla rete : Tra vax Vax Day, l'Europa inizia a vaccinarsi. Tra i primi il premier ceco. Poi Spagna e Francia la Repubblica L’imprenditore Antonio Trada patteggia per bancarotta preferenziale

Pallacanestro Biella, il presidente Trada, patteggia per bancarotta preferenziale. Avrebbe accettato in pagamento di alcune fatture emesse nei confronti della fallita Edil Travaux Srl e quindi a compe ...

I fantasmi a Parigi di Daniel Buren e Philippe Parreno

Il nuovo spazio di 600 mq è inaugurato con Simultanément, travaux in situ et en mouvement, un lavoro nato dalla collaborazione tra due degli artisti più prominenti della scena contemporanea, il ...

Pallacanestro Biella, il presidente Trada, patteggia per bancarotta preferenziale. Avrebbe accettato in pagamento di alcune fatture emesse nei confronti della fallita Edil Travaux Srl e quindi a compe ...Il nuovo spazio di 600 mq è inaugurato con Simultanément, travaux in situ et en mouvement, un lavoro nato dalla collaborazione tra due degli artisti più prominenti della scena contemporanea, il ...