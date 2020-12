TPL e scuole, Governo prepara piano per la ripresa (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Tavoli di coordinamento gestiti dalla Prefettura con tutti con le Regioni e gli enti locali e le società di autotrasporto: il Governo prepara il piano in vista dell’ormai imminente ripresa delle scuole. “Il 7 gennaio il sistema di riorganizzazione degli orari e integrazione dell’offerta dei trasporti deve essere pronto per l’apertura delle scuole fino al 75% in presenza“. E’ quanto ha sottolineato il Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel corso di un’audizione alla Camera in merito allo stato del trasporto pubblico locale e all’emergenza sanitaria aggiungendo che “l’avvio dell’anno scolastico rappresentava e rappresenta un momento di elevata criticità. Pianificare gli orari delle città diviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Tavoli di coordinamento gestiti dalla Prefettura con tutti con le Regioni e gli enti locali e le società di autotrasporto: ililin vista dell’ormai imminentedelle. “Il 7 gennaio il sistema di riorganizzazione degli orari e integrazione dell’offerta dei trasporti deve essere pronto per l’apertura dellefino al 75% in presenza“. E’ quanto ha sottolineato il Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel corso di un’audizione alla Camera in merito allo stato del trasporto pubblico locale e all’emergenza sanitaria aggiungendo che “l’avvio dell’anno scolastico rappresentava e rappresenta un momento di elevata criticità. Pianificare gli orari delle città diviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura ...

Nuova forte denuncia dei sindacati che in una nota inviata al prefetto di Messina, all'Ispettorato del lavoro ed allo Spresal, criticano la gestione di Atm giudicandola inadeguata ad affrontare l'emer ...

Audizione alla Camera dei Deputati della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo stato del trasporto pubblico locale: non sono previste multe per chi non rispetta il limite di capienza del ...

