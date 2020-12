Tournée 4 Trampolini oggi: orario qualificazioni Oberstdorf, tv, programma, streaming (Di lunedì 28 dicembre 2020) Appuntamento fissato quest’oggi, lunedì 28 dicembre (ore 16.30), per la partenza ufficiale della 69ma Tournée dei 4 Trampolini. Si comincia come di consueto in Germania e per la precisione sul Large Hill di Oberstdorf, pronto ad ospitare la prima qualificazione della kermesse che promuoverà i migliori 50 alla gara di domani. Fari puntati sui grandi favoriti della manifestazione, come il norvegese Halvor Egner Granerud o il tedesco Markus Eisenbichler, oltre all’azzurro Giovanni Bresadola che andrà a caccia del pass per la competizione di domani, in modo da cominciare col piede giusto il secondo grande evento della stagione. Le qualificazioni di Oberstdorf, primo atto della 69ma Tournée dei 4 Trampolini, si disputeranno quest’oggi a ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Appuntamento fissato quest’, lunedì 28 dicembre (ore 16.30), per la partenza ufficiale della 69madei 4. Si comincia come di consueto in Germania e per la precisione sul Large Hill di, pronto ad ospitare la prima qualificazione della kermesse che promuoverà i migliori 50 alla gara di domani. Fari puntati sui grandi favoriti della manifestazione, come il norvegese Halvor Egner Granerud o il tedesco Markus Eisenbichler, oltre all’azzurro Giovanni Bresadola che andrà a caccia del pass per la competizione di domani, in modo da cominciare col piede giusto il secondo grande evento della stagione. Ledi, primo atto della 69madei 4, si disputeranno quest’a ...

