Tournée 4 Trampolini 2021 | gli accoppiamenti del KO System a Obertdorf Giovanni Bresadola sfida Soukup

Si sono disputate quest'oggi ad Oberstdorf le qualificazioni valevoli per la prima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021, secondo grande evento stagionale per il salto con gli sci maschile. Ottime notizie in casa Italia, con Giovanni Bresadola che ha staccato il pass per la gara di domani inserendosi addirittura in nona posizione grazie ad un salto decisamente convincente. Il giovane azzurro affronterà domani il canadese Matthew Soukup nello scontro diretto della prima serie di gara con l'obiettivo di accedere alla seconda manche e di conseguenza alla zona punti. Ricordiamo che si gareggia con il KO System, di seguito tutti gli accoppiamenti della tappa di Oberstdorf:

