Torvaianica, nuova vita per lo stadio comunale. Il Sindaco: ‘Grande investimento per il litorale’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) nuova vita per l’impianto sportivo comunale di via Zara a Torvaianica. Si tratta di un progetto ambizioso che ha lo scopo di ristrutturare il complesso esistente e realizzare nuovi spazi dedicati allo sport. Leggi anche: Torvaianica, in arrivo nuove strutture ricreative, sportive e ricettive: al posto del vecchio stadio nascerà il ‘City Sport Center’ Il progetto che si è aggiudicato il bando di gara, del valore di oltre 200mila euro, prevede: la ristrutturazione degli spazi esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di bagni per disabili, la sistemazione delle aree verdi con attrezzature e giochi per bambini, interventi di efficientamento energetico, l’installazione di una nuova tribuna e la realizzazione di due nuovi campi da padel, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020)per l’impianto sportivodi via Zara a. Si tratta di un progetto ambizioso che ha lo scopo di ristrutturare il complesso esistente e realizzare nuovi spazi dedicati allo sport. Leggi anche:, in arrivo nuove strutture ricreative, sportive e ricettive: al posto del vecchionascerà il ‘City Sport Center’ Il progetto che si è aggiudicato il bando di gara, del valore di oltre 200mila euro, prevede: la ristrutturazione degli spazi esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di bagni per disabili, la sistemazione delle aree verdi con attrezzature e giochi per bambini, interventi di efficientamento energetico, l’installazione di unatribuna e la realizzazione di due nuovi campi da padel, ...

