Tommaso Zorzi sbotta contro Pierpaolo Pretelli: "Un fidanzato così mai" (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5 è tra i concorrenti più discussi negli ultimi giorni a causa del suo flirt con Giulia Salemi. Il 30enne e l'influencer si sono scambiati vari baci durante il gioco del vischio e da quel momento il loro rapporto sta decollando. Secondo Tommaso Zorzi, però, qualcosa non torna. Pretelli parla della ex Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5 ha passato tre mesi a coltivare la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, che fin dall'inizio aveva messo molti paletti. Una volta entrata la Salemi, e resosi conto che con la Gregoraci non c'era trippa per gatti, l'atteggiamento di Pretelli era piano piano cambiato e aveva mostrato una certa rassegnazione nei confronti di Elisabetta, allo stesso tempo la simpatia con Giulia ...

