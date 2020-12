Titanfall 3 sempre più lontano? Respawn al lavoro su una nuova IP secondo un annuncio di lavoro

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 dicembre 2020)quanto riferito,Entertainment, i creatori di, Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order, stanno preparando unaIP, che potrebbe o meno essere correlata a uno dei loro titoli precedenti. L'informazione è apparsa attraverso un'offerta dipresso, in cui si cerca un ingegnere del software per lavorare in un piccolo team dedicato a unaIP.le poche informazioni che vengono gestite dell'offerta di, il team dovrà sperimentare nuove meccaniche di gioco, concentrandosi su un concetto chiamato "avventura continua", che potremmo interpretare come una meccanica di esplorazione continua, senza fine. Al momento queste sono tutte le informazioni ...