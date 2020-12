Tiro con l'Arco, Scarzella “Tante speranze per Tokyo, sogno l'oro” (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A Tokyo avremo diverse speranze di medaglia, ma non so dire quante. Naturalmente sarebbe auspicabile un oro: ne abbiamo conquistato solo uno individuale con Galiazzo, oltre a quello a squadre, mentre nel femminile non siamo mai riusciti ad andare sul podio”. Mario Scarzella non nasconde le ambizioni del Tiro con l'Arco italiano in vista dei Giochi di Tokyo, rinviati di un anno a causa della pandemia. speranze e sogni per l'Olimpiade (“Tutte le volte che c'è stata una nuova specialità abbiamo conquistato una medaglia e a Tokyo avremo l'esordio del mixed team…”), ma anche grandi aspettative per la Paralimpiade, un evento in cui “abbiamo sempre vinto medaglie e dunque è inutile nascondersi: sono nove edizioni di seguito che saliamo sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Aavremo diversedi medaglia, ma non so dire quante. Naturalmente sarebbe auspicabile un oro: ne abbiamo conquistato solo uno individuale con Galiazzo, oltre a quello a squadre, mentre nel femminile non siamo mai riusciti ad andare sul podio”. Marionon nasconde le ambizioni delcon l'italiano in vista dei Giochi di, rinviati di un anno a causa della pandemia.e sogni per l'Olimpiade (“Tutte le volte che c'è stata una nuova specialità abbiamo conquistato una medaglia e aavremo l'esordio del mixed team…”), ma anche grandi aspettative per la Paralimpiade, un evento in cui “abbiamo sempre vinto medaglie e dunque è inutile nascondersi: sono nove edizioni di seguito che saliamo sul ...

Scarzella "Tante speranze per Tokyo, sogno l'oro"

Mario Scarzella non nasconde le ambizioni del tiro con l'arco italiano in vista dei Giochi di Tokyo, rinviati di un anno a causa della pandemia. Speranze e sogni per l'Olimpiade ("Tutte le volte ...

