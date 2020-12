TikTok, il Governo USA si appella contro il giudice che aveva bloccato il ban dell’app (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Governo degli Stati Uniti ha presentato ricorso contro l’ordinanza del giudice federale di Washington Carl Nichols, arrivata tre settimane fa, che ha bloccato il tentativo del Dipartimento del commercio di imporre restrizioni all’app TikTok, di proprietà cinese e popolarissima tra i teenager di tutto il mondo. Il Dipartimento del commercio, citando minacce alla sicurezza nazionale, aveva cercato di impedire il download dell’app negli USA e di scorporare le attività statunitensi dalla società madre cinese, ByteDance. Il pronunciamento del giudice Nichols era arrivato dopo una prima sconfitta dell’amministrazione Trump: ad ottobre un giudice federale della Pennsylvania aveva accolto il ricorso di alcuni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ildegli Stati Uniti ha presentato ricorsol’ordinanza delfederale di Washington Carl Nichols, arrivata tre settimane fa, che hail tentativo del Dipartimento del commercio di imporre restrizioni all’app, di proprietà cinese e popolarissima tra i teenager di tutto il mondo. Il Dipartimento del commercio, citando minacce alla sicurezza nazionale,cercato di impedire il downloadnegli USA e di scorporare le attività statunitensi dalla società madre cinese, ByteDance. Il pronunciamento delNichols era arrivato dopo una prima sconfitta dell’amministrazione Trump: ad ottobre unfederale della Pennsylvaniaaccolto il ricorso di alcuni ...

Frances77386127 : Voi del pd e 5 merde,di fronte ad un evento di merda come questo?cosa avete da dire al popolo Italiano?io a voi go… - FabryFranco_nr2 : RT @Mcclane272: @fdragoni È anche colui che, dall alto della immaginifica opposizione, affermò: 'Se il governo mi dice di mettere la masche… - Mcclane272 : @fdragoni È anche colui che, dall alto della immaginifica opposizione, affermò: 'Se il governo mi dice di mettere l… - Controc43312427 : In altri tempi per una roba del genere (ti tolgono i soldi se critichi il governo) si scendeva in piazza. Oggi il l… - Frances77386127 : ???????? davvero????????? a casa governo vigliacco...!!! -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok Governo TikTok, il Governo USA si appella contro il giudice che aveva bloccato il ban dell'app Teleborsa TikTok, il Governo USA si appella contro il giudice che aveva bloccato il ban dell’app

(Teleborsa) – Il governo degli Stati Uniti ha presentato ricorso contro l’ordinanza del giudice federale di Washington Carl Nichols, arrivata tre settimane fa, che ha bloccato il ...

Il Garante contro TikTok: «Poca trasparenza sui dati, non tutelati i minorenni»

Trenta giorni di tempo per presentare memorie difensive e difendersi dalle accuse. Il social più diffuso tra i giovanissimi non supera l'esame del Garante per la privacy. TikTok, il ...

(Teleborsa) – Il governo degli Stati Uniti ha presentato ricorso contro l’ordinanza del giudice federale di Washington Carl Nichols, arrivata tre settimane fa, che ha bloccato il ...Trenta giorni di tempo per presentare memorie difensive e difendersi dalle accuse. Il social più diffuso tra i giovanissimi non supera l'esame del Garante per la privacy. TikTok, il ...