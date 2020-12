The Stand, Odessa Young: "L' uscita della serie arriva con uno strano tempismo" (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'interprete di The Stand, Odessa Young, ha riflettuto sul fatto che lo show è uscito proprio con un tempismo strano in concomitanza con la pandemia di COVID-19. La serie The Stand, tratta dal famoso romanzo di Stephen King, è in arrivo in Italia a partire dal 3 gennaio su Starzplay. Odessa Young, che nello show interpreta il personaggio di Frannie, è giustamente sorpresa dallo strano tempismo che ha avuto l'uscita della serie, proprio in piena pandemia. The Stand, infatti, è ambientato in un mondo post-apocalittico decimato da una misteriosa epidemia. Durante un'intervista con Comicbook, Odessa Young ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'interprete di The, ha riflettuto sul fatto che lo show è uscito proprio con unin concomitanza con la pandemia di COVID-19. LaThe, tratta dal famoso romanzo di Stephen King, è in arrivo in Italia a partire dal 3 gennaio su Starzplay., che nello show interpreta il personaggio di Frannie, è giustamente sorpresa dalloche ha avuto l', proprio in piena pandemia. The, infatti, è ambientato in un mondo post-apocalittico decimato da una misteriosa epidemia. Durante un'intervista con Comicbook,...

NicolaRoumelio1 : 'The Stand' la miniserie tratta dal romanzo di Stephen King arriva in Italia - gaybrielsouza : Marquei como visto The Stand - 1x2 - Pocket Savior - LaStampaTV : VIDEO | 'The Stand' la miniserie tratta dal romanzo di Stephen King arriva in Italia - orfiego : Marquei como visto The Stand - 1x2 - Pocket Savior - stcarmos : Marquei como visto The Stand - 1x2 - Pocket Savior -

Ultime Notizie dalla rete : The Stand The Stand, il virus nel segno di Stephen King - Ultima Ora Agenzia ANSA The Stand, Odessa Young: "L' uscita della serie arriva con uno strano tempismo"

L'interprete di The Stand, Odessa Young, ha riflettuto sul fatto che lo show è uscito proprio con un tempismo strano in concomitanza con la pandemia di COVID-19. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO ...

Milan: in stand-by il rinnovo del rossonero Hakan Calhanoglu

La "Gazzetta dello Sport" ricorda che sul tavolo rischiano di pesare anche le tempistiche per chiudere il rinnovo ...

L'interprete di The Stand, Odessa Young, ha riflettuto sul fatto che lo show è uscito proprio con un tempismo strano in concomitanza con la pandemia di COVID-19. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO ...La "Gazzetta dello Sport" ricorda che sul tavolo rischiano di pesare anche le tempistiche per chiudere il rinnovo ...