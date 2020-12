The Stand, la serie tratta da L’ombra dello scorpione con un’epidemia di influenza mortale (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ uno dei capolavori di Stephen King, The Stand – conosciuto in Italia come L’ombra dello scorpione – è diventata una miniserie tv per StarzPlay. Dal 3 gennaio è disponibile sulla piattaforma di streaming per un racconto che affascina e disturba allo stesso tempo soprattutto adesso quando tutto il mondo sta fronteggiando l’epidemia di Covid-19. Al centro della storia infatti c’è un super virus sfuggito da un laboratorio militare statunitense, Progetto Azzurro che però poi viene conosciuto come Capitan Trips, capace di sterminare oltre i 90% della popolazione mondiale. Si tratta di una super influenza con un tasso di mortalità altissima e straordinariamente infettivo. La lavorazione di questa serie è iniziata da prima della pandemia di Coronavirus, ma ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ uno dei capolavori di Stephen King, The– conosciuto in Italia come– è diventata una minitv per StarzPlay. Dal 3 gennaio è disponibile sulla piattaforma di streaming per un racconto che affascina e disturba allo stesso tempo soprattutto adesso quando tutto il mondo sta fronteggiando l’epidemia di Covid-19. Al centro della storia infatti c’è un super virus sfuggito da un laboratorio militare statunitense, Progetto Azzurro che però poi viene conosciuto come Capitan Trips, capace di sterminare oltre i 90% della popolazione mondiale. Sidi una supercon un tasso di mortalità altissima e straordinariamente infettivo. La lavorazione di questaè iniziata da prima della pandemia di Coronavirus, ma ...

