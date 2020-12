The Mandalorian: ecco quando Pedro Pascal ha scoperto il vero nome di Baby Yoda (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pedro Pascal ha rivelato il momento esatto in cui ha scoperto il vero nome di Baby Yoda, la sua co-star in The Mandalorian. La star di The Mandalorian, Pedro Pascal, è stato tra i primi a scoprire il vero nome di Baby Yoda, segreto mantenuto a lungo da Disney fino a metà della seconda stagione della serie. Nell'episodio "Chapter 13: The Jedi, scritto e diretto da Dave Filoni, Din Djarin (Pedro Pascal) incontra Ahsoka Tano (Rosario Dawson) sul pianeta Corvus, dove l'ex Jedi Ahsoka si connette con Baby Yoda attraverso la Forza. Din scopre così il vero ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020)ha rivelato il momento esatto in cui haildi, la sua co-star in The. La star di The, è stato tra i primi a scoprire ildi, segreto mantenuto a lungo da Disney fino a metà della seconda stagione della serie. Nell'episodio "Chapter 13: The Jedi, scritto e diretto da Dave Filoni, Din Djarin () incontra Ahsoka Tano (Rosario Dawson) sul pianeta Corvus, dove l'ex Jedi Ahsoka si connette conattraverso la Forza. Din scopre così il...

